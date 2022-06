Zuerst spielte sie eine High-School-Schülerin, die sich in einen Vampir verliebt, dann verkörperte sie Lady Diana und nun folgen Grusel und Horror: Kristen Stewart macht nach der Filmbiografie über Diana Spencer einen Schnitt und beginnt ein ganz neues Projekt. Das teilte die Schauspielerin auf dem Instagram-Account ihres Stylisten C.J. Romero mit. Sie kündigte an, dass sie gerade gemeinsam an einer eigenen Geisterjäger-Show arbeiten und dafür ein Casting machen werden.

Wer Interesse hat, kann sich also als Mitglied der LGBTQIA+-Community bewerben: unter anderem als Medium, Historiker, Geisterjagd-Expert. Wer also mit Toten Kontakt aufnehmen oder Hellsehen kann, sollte sich bei Stewart und ihrem Team melden. Worum es neben der Geisterjagd in ihrer Show genau gehen soll, ist noch nicht bekannt. Was für sie aber feststeht: Sie will die "lustigste und angenehm-gruseligste Show aller Zeiten" machen.