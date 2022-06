Model Leni Klum hat ihren Schulabschluss gefeiert und so gibt es im Hause Klum Grund zum Feiern. Auf Instagram präsentiert sie stolz ihre Abschlussurkunde. Strahlend und in einem typisch amerikanischen Outfit für Highschool-Absolventen – dunkelblauer Talar und mit Kappe – hält sie das Zertifikat in die Kamera. "Klasse von 2022", schreibt sie dazu.





Auch ihre Mama Heidi Klum gewährte ein paar Einblicke in die feierliche Abschlusszeremonie und postete ein Video mit den Worten "Ich bin sehr stolz auf dich" auf der Social-Media-Plattform. Das zeigt ihre Tochter beim Entgegennehmen ihrer Urkunde auf der Bühne. Aus dem Publikum hört man lautes Jubeln.