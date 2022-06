Die Liebe der Deutschen zu Italien und ein Kommissar, der intelligent und gebildet ist: Das sind nach Überzeugung von Autorin Donna Leon die Gründe, warum ihre Brunetti-Krimis, die immer in Venedig spielen, in Deutschland so erfolgreich sind. "Ich will mich ja nicht selbst loben, aber ich glaube, ich habe Krimis in Deutschland salonfähig gemacht", sagte Leon der Deutschen Presse-Agentur.

Das deutsche Publikum sei literarisch anspruchsvoll. "Und dann kamen diese Krimis daher, die nicht blutig und gewalttätig sind, in denen die Leute gebildet und intelligent sind – und das hat den Leuten – glaube ich – gezeigt, dass Krimis unterhaltsam und interessant gleichzeitig sein können, dass ein Krimi Spaß machen kann und kein Schund sein muss", sagt die Schriftstellerin. Die gebürtige Amerikanerin lebt in der Schweiz und ist dort inzwischen eingebürgert. Der erste Band der Brunetti-Reihe erschien auf Deutsch 1995. Der 31. Fall kam Ende Mai heraus.