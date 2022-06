­Lange Zeit war Adam Sandler alles andere als ein Garant für gute Qualität. Dabei durfte der designierte König der Goldenen Himbeeren schon ein paar Mal zeigen, dass hinter all dem Klamauk ein talentierter Schauspieler steckt - unlängst im Hochspannungsthriller „Uncut Gems". Für Netflix begibt sich der Komiker nun ein weiteres Mal in die Welt des Basketballs, diesmal in der Funktion eines Talentscouts. Auf der endlosen Suche nach frischen Talenten stößt Stanley (Sandler) in Spanien zufällig auf den 22-jährigen Bo (NBA-Star Juancho Hernangómez). Der Scout ist sich sicher, dass großes Potenzial in seinem neuen Schützling schlummert. Das aus ärmlichen Verhältnissen stammende Naturtalent muss zuerst aber seine Dämonen in den Griff bekommen, bevor er im Profi-Basketball bestehen kann.

Der Film erfindet das Rad gewiss nicht neu, beweist aber, dass manche Formeln nie an Reiz verlieren. Ein intensives Sportlerdrama mit authentischem Flair und obligatorischen Trainingsmontagen. Inmitten des Geschehens: ein großartiger Adam Sandler als willensstarke Mentorenfigur.

Auf Netflix