Der Rücktritt des steirischen Landeshauptmanns Hermann Schützenhöfer letzte Woche war Dienstagnacht auch das große Thema in der ORF-Satiresendung "Willkommen Österreich". Zuerst holten Christoph Grissemann und Dirk Stermann gleich zu Beginn der Show in ihren Stand-up-Gags aus: "Hat er vor achtzig Jahren eine Seminararbeit gefälscht? Nein! Hat er einen Yachturlaub auf Parteikosten gemacht? Nein!" Er sei skandalfrei zurückgetreten, als einer von wenigen ÖVP-Politikern, gegen die momentan nicht ermittelt würde. Sein Fett bekam der abgetretene Landesvater aber freilich trotzdem ordentlich weg – zum Beispiel in einer originell zusammengeschnittenen Rede, die ihn unter anderem ausführlich von seinem Kühlschrank-Inhalt erzählen ließ ("Es war Kohl").

Abschiedsrede von Helge Schneider

"Sich am Ende der Karriere die Rede von Helge Schneider schreiben zu lassen, das ist mehr als mutig", meinte Grissemann. Schützenhöfer werde den beiden fehlen.

Auch um Schützenhöfers Nachfolger Christopher Drexler ging es: Er sehe aus wie aus dem Don-Gil-Katalog geschnitten: "Coole, dynamische Pose, Brille: Fielmann, Frisur: Westenthaler, Raute: Merkel." Einziges Manko seien die Beliebtheitswerte: In vielen Umfragen tauche er gar nicht auf, und wenn, dann weit hinter Corona und Affenpocken. Aber da werde sich schon das passende parteinahe Meinungsforschungsinstitut finden lassen.

Maschek lassen Schützenhöfer "rearn" wegen Prince Charles

Und später in der Sendung widmeten sich auch Maschek dem Rücktritt – und brachten diesen in Zusammenhang mit den britischen Royals. Im zusammengeschnittenen Clip war nämlich zuerst das Thronjubiläum der Queen zu sehen, inklusive einem schon schwer verzweifelten Thronfolger Prince Charles – und direkt darauf wurde ein zu Tränen gerührter Schützenhöfer geschnitten: "I hob so greart, der Prince Charles, der wird und wird net der König – aber bevor wir da in der Steiermark zum Rearn anfangen, tritt i lieber zruck." Auch Drexler zeigt sich im mit neuem Text versehenen Video "nah an der Mur gebaut": "Ois hab i glernt von ihm, von meiner Queen."

Aber sehen Sie selbst: