Sie haben es schon wieder getan. Die britische Punk-Band "The Kunts", berühmt-berüchtigt für ihre politischen Schmäh-Songs, ist mit einem "Anti-Thronjubiläums-Lied" zurück.

So weit wie die Sex Pistols einst gehen die Essexer nicht. Denn ihrer Majestät, Queen Elizabeth II, ist der Song nicht gewidmet. Dafür ihrem zweiten Sohn, Prince Andrew.

Das geben die Polit-Punker bereits im Titel ihrer neuen Single zu verstehen. "Prince Andrew is a sweaty nonce" lautet dieser. Übersetzt bedeutet das so viel wie: "Prince Andrew ist ein verschwitzter Pädophiler".

Die Zuschreibung kommt natürlich nicht von ungefähr. Gegen den Duke of York liegen schwere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs und Sex mit Minderjährigen vor. Passenderweise spielt die Melodie des Songs ziemlich clever auf ein allseits bekanntes Kinderlied namens "The Grand Old Duke Of York" an.

Song könnte Charts stürmen

Auf dem Balkon des Buckingham Palace zeigte sich die Queen am ersten Tag der Jubilee-Feierlichkeiten ohne Prince Andrew. Die Teilnahme war in diesem Jahr nämlich auf die für das Königshaus arbeitenden Familienmitglieder beschränkt. Weder der in Verruf geratene zweitälteste Sohn der Queen noch ihr Enkel Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan waren deshalb anwesend.

Mit ihrem Skandal-Song sind die Punker nun drauf und dran, in die UK-Charts einzusteigen. In den offiziellen Trending Charts des Vereinigten Königreichs wird die Band derzeit auf Platz 12 gelistet. Morgen, Freitag, könnte der Einstieg folgen. Es wäre nicht der erste Hitparaden-Erfolg. Bereits mit "Boris Johnson Is A Fucking C**t" and "Boris Johnson Is STILL A Fucking C**t" erreichten "The Kunts" zweimal Platz fünf der Charts.