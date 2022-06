"Der Zustand des fünfjährigen Buben ist nach der Operation stabil." Das ist der wohl wichtigste Satz am Tag nach dem dramatischen Einsatz in der Grazer Sackstraße. Das Überleben des Fünfjährigen, der von seiner eigenen Mutter (42) mit einem Messer mit 13 Zentimeter langer Klinge attackiert und schwerst verletzt worden war, ist wie berichtet dem beherzten Einschreiten der Nachbarin und herbeigeeilten Polizisten zu verdanken.

Was die Ermittler bis jetzt wissen

Die 21-jährige Nachbarin hat den Buben verletzt im Bad der Mutter gefunden und Alarm geschlagen, nachdem die 42-jährige Slowakin zu ihr gekommen war, um zu telefonieren.

Zwei Beamte der Polizeiinspektion Schmiedgasse haben dem schwer an den Unterarmen verletzten Buben einen Druckverband angelegt.

Nur kurze Zeit später waren auch schon das Team "Schnellen Reaktionskräfte" SRK am Einsatzort und nahm gemeinsam mit den anwesenden Polizeibeamten die ebenfalls schwer verletzte Mutter fest.

Am Donnerstag wurde die Untersuchungshaft über die 42-Jährige verhängt, bestätigte die Staatsanwaltschaft Graz. Wie es seitens der Staatsanwaltschaft Graz hieß, hat die Verdächtige auf ihr Recht zur Aussageverweigerung gebraucht gemacht. In 14 Tagen wird überprüft, ob sie weiterhin in Untersuchungshaft bleiben muss.

Vater war in OÖ und wurde schon einvernommen

Der Lebensgefährte der Frau – er ist laut eigenen Angaben auch der Vater des verletzten Buben – befand sich zum Tatzeitpunkt beruflich in Oberösterreich und wurde von Polizisten der Polizeiinspektion Perg kontaktiert.

Der 26-jährige Afghane fuhr sofort nach Graz, er wurde Dienstagabend noch einvernommen. "Die Einvernahme hat aber keine weiteren Erkenntnisse zu den näheren Umständen der Tat oder zum Tatmotiv gebracht", so Polizeisprecher Heimo Kohlbacher. Außer, dass offenbar auch der Vater eine gesundheitliche Beeinträchtigung bei der Mutter vermutet.

Mutter und Sohn befinden sich weiterhin im LKH Graz. Beide wurden operiert. Die Verletzungen der Mutter sind aber offenbar weit weniger schwer als die ihres Kindes. Bei dem Fünfjährigen mussten Gefäße, Sehnen und Nerven wieder zusammengenäht werden. Er lag bis zu den Abendstunden im OP.

Der schwer verletzte Bub kann wohl erst in einigen Tagen einvernommen werden. Seine Genesung hat Vorrang.

Die Wohnung, in der die Tat geschah, ist behördlich versiegelt © Jürgen Fuchs

Verdacht des Mordversuchs

Das Landeskriminalamt (Gruppe Leib und Leben) hat die Ermittlungen übernommen. Ermittelt wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Die wahrscheinliche Tatwaffe, ein handelsübliches Küchenmesser, wurde sichergestellt. Ihre Verletzungen hat sich die 42-Jährige offensichtlich selbst zugefügt. Dem Jugendamt in Graz war die Familie bisher übrigens nicht bekannt, ab sofort ist es aber am Fall beteiligt.