Nach Messerattacke auf Buben: Mutter soll heute einvernommen werden

42-jährige Slowakin wollte in Graz ihren Sohn mit einem Küchenmesser töten. Er überlebte schwer verletzt. Mutter fügte sich auch selbst Schnittwunden zu. Beide wurden am Dienstag operiert, Vater wurde einvernommen. Was man bis jetzt weiß.