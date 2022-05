Die Familie trauert um den Grazer Lukas (23), der Freitagnacht in seiner Zelle in der Justizanstalt Jakomini gestorben ist. Ein Mitinsasse liegt in kritischem Zustand im Krankenhaus und soll ums Überleben kämpfen. Noch gibt es kein Obduktionsergebnis, noch ist es nicht Gewissheit, dass die Männer im Haftraum eine gefährliche Dosis Drogen konsumiert haben, doch liegt der Verdacht nahe, dass es sich um einen Drogentod gehandelt hat.