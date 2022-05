"Ist das Kunst oder kann das weg?": Dieser Ausspruch bekommt ob der Aufsehen erregenden Aktion eines Mannes im Pariser Louvre wohl eine vollkommen neue Bedeutung zu. Am Sonntag ist es dort zu einem Eklat gekommen, als der 36-Jährige, der sich als alte Frau verkleidet hatte, ein Stück Sahnetorte auf die Mona Lisa warf. Die lächelte den "Angriff" allerdings gekonnt weg – denn das berühmteste und zeitgleich teuerste Gemälde der Welt ist mit Panzerglas geschützt und blieb somit unversehrt. Bloß das Glas wurde beschmiert.

Gegen den Mann wird laut der Pariser Staatsanwaltschaft nun wegen "versuchter Beschädigung eines Kulturguts" ermittelt. Nach der Tat sei der Verdächtige laut Polizeipräfektur in die Psychiatrie gekommen. Medienberichten zufolge wollte der Unbekannte mit der Aktion auf den Umweltschutz aufmerksam machen. In einem Video sagt er auf Französisch, dass es Menschen gebe, die dabei seien, die Erde zu zerstören: "Alle Künstler, denkt an die Erde. Deswegen habe ich das gemacht. Denkt an den Planeten." Den Zusammenhang zwischen Umweltschutz und Vandalismus hat sich den Twitter-Nutzer:innen allerdings eher weniger erschlossen: