Die "Nockis Fanreisen" sind eine in der Fangemeinde der Schlagerband fest verankerte Tradition. Auch am vergangenen Wochenende, genauer gesagt von Donnerstag bis Sonntag, trafen sich Anhänger der fünf Musiker rund um Frontmann Gottfried Würcher im kroatischen Poreč, um gemeinsam zu feiern, singen und Anekdoten auszutauschen.

Auf dem Programm standen etwa ein Tanzabend mit DJ Friedl am Donnerstag, eine sportliche Walking- oder Tennisrunde mit den Bandmitgliedern sowie ein bayrischer Abend am Freitag oder Schiffsausflug und Galaabend am Samstag.

Am Samstag meldeten sich Gottfried Würcher – sein Herzinfarkt ist nun über zehn Monate her – und Wilfried Wiederschwinger via Facebook bei allen daheim gebliebenen Fans aus ebenjenem Hotel, in welchem vor 30 Jahren auch die allererste Fanreise der Schlagergruppe stattfand.