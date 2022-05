Es ist vollbracht: In den nächsten Tagen werden gestandene Finnen weinen und niemand erreichbar sein. Suomi kürte sich im eigenen Land mit einem 4:3-Sieg n. V. zum Eishockey-Weltmeister. Damit schafften sie nach dem Olympia-Sieg das Double im selben Jahr. Ein noch selteneres Kunststück gelang Valtteri Filppula: Nach Stanley-Cup-Sieg (2008) und Olympiagold (2022) wird er als allererster Finne in den exklusiven Triple-Gold-Club aufgenommen. Das Goldtor erzielte Sakari Manninen in der 67. Minute.

Kanada trat vom Start weg aggressiv auf. Die Ahornblätter setzten die Gastgeber mit giftigem Körperspiel und Forechecks unter Druck. Suomi konnte sich kaum sortieren, musste viele Schüsse abwehren. Eine wichtige Parade zeigte Finnland-Goalie Jussi Olkinuora gegen Josh Anderson (11.). Ab diesem Zeitpunkt kam der WM-Gastgeber besser in sein Offensiv-Spiel. Zumindest bis zur Pause. Danach herrschte wieder ein ähnliches Bild.

Die physisch starken Kanadier verdichtete die neutrale Zone geschickt. So konnte Finnland kaum Tempo aufnehmen, vor dem eigenen Tor agierten die Ahornblätter kompromisslos. Und die Kanadier übten offensiv mit Selbstverständnis großen Druck aus. Das 1:0 lag formlich in der Luft. Im Powerplay sorgte Dylan Cozens schließlich für die Führung.

Ein Wechselfehler von Team Canada führte beinahe zum Ausgleich. Lammikko konnte den Pesonen-Querpass aber nicht verarbeiten. Finnland wurde stärker, scheiterte allerdings immer wieder an Goalie Chris Driedger.

Die Kanadier schwächten sich aber mit teils fragwürdigen Strafen selbst. Bei doppelter Überzahl sorgte Mikael Granlund für den 1:1-Ausgleich. Tampere bebte erstmals. Doppelt bitter: Driedger verletzte sich in dieser Situation nach einem Spagat. Granlunds zweiter Powerplay-Streich folgte sogleich. Nur 104 Sekunden später versenkte er den Puck im Kreuzeck. Die Nokia-Arena stand kopf. Und mit dem 3:1 durch Joel Armia schwappte die Welle der Euphorie auf das ganze Land über.

Eine 3:1-Konterchance und wahrscheinlich die Entscheidung ließen die Finnen aus. Was folgte, war Dramatik pur: Die kanadischen Treffer durch Zach Whitecloud und Max Comtois führten zum 3:3-Ausgleich. In der Verlängerung brachen schließlich alle Dämme, als Manninen das ganze Land erlösen durfte.

Tschechien holte Bronze

Manchmal wird das Spiel um Platz Drei als "Finale der Verlierer" bezeichnet. Dieses Mal zu Unrecht. In einer dramatischen Partie holten sowohl USA, also auch Tschechien noch den letzten Tropfen aus ihrem Tank. Den besseren Start erwischten allerdings die US-Amerikaner, die aktiver in die Partie gestartet sind. Erst mit Fortdauer gelang es den Tschechen, Zugriff zu erhalten. Nach der zweiten Drittelpause (2:3) brannten sie ein Feuerwerk ab. NHL-Star David Pastrnak erzielte einen Hattrick. Schließlich sicherte sich Tschechien mit einem fulminanten 8:4 die Bronzemedaille.

Kapitän Roman Cervenka: "Wir sind nicht gut in die Partie gestartet. Aber jetzt ist das Gefühl umso besser. Nach dem zweiten Drittel haben wir uns in der Kabine gesagt, dass wir jetzt alles reinwerfen und dieser Plan ging auf."

Eine Abkühlung gab es in der Kabine für Tschechiens Teamchef Kari Jalonen. Der Finne ist der erste ausländische Trainer überhaupt für das tschechische Nationalteam. Zuvor huldigten ihn in Tampere auch seine Landsleute mit stehenden Ovationen, als Jalonen die Bronzemedaille überreicht bekommen hatte.