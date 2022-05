Für zwei Tage verwandelt sich das Operetten- und Musical-Mekka Mörbisch am Neusiedler See am 3. und 4. Juni in eine Schlager-, Rock-, Pop- und Soul-Arena. Die am Wörthersee erfundene Starnacht kehrt nach sechs Jahren Pause für ein Gastspiel ins Burgenland zurück. Schauplatz der Show ist die Seebühne in Mörbisch. Für beide Tage gibt es noch Restkarten.