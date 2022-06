Für ein Wochenende Tage verwandelt sich das Operetten- und Musical-Mekka Mörbisch am Neusiedler See am 3. und 4. Juni in eine Schlager-, Rock-, Pop- und Soul-Arena. Die am Wörthersee erfundene Starnacht kehrt nach sechs Jahren Pause für ein Gastspiel ins Burgenland zurück. Schauplatz der Show ist die Seebühne in Mörbisch. Es gibt noch Restkarten.

Musikalisch soll wieder für (fast) jeden Geschmack etwas dabei sein. Wer sich noch an den Hit "Ain’t That Just the Way" erinnern kann, wird sich über den Auftritt der US-amerikanischen Pop- und Soul-Sängerin Lutricia McNeal freuen. Noch ein paar Jahre zurück geht’s mit der legendären englischen Band "The Rubettes", die mit 1974 mit "Sugar Baby Love" einen Welthit gelandet hat.

Außerdem singen Entertainer Giovanni Zarrella, der deutsche Popsänger Sasha, die Schlager-Ladies Maite Kelly, Beatrice Egli, Tanja Lasch und Petra Frey, Schlagersänger Julian Reim, die erfolgreichste Mundartband des Landes, "Die Seer", der österreichisch-isländische Musiker Thorsteinn Einarsson, Singer-Songwriterin "Die Mayerin", die steirischen Hitparadenstürmer "Alle Achtung" sowie der gebürtige Burgenländer Rubin.

Moderiert wird die von ORF2 und MDR am Samstag um 20.15 Uhr live ausgestrahlte Starnacht von Barbara Schöneberger und Alfons Haider, für den es als Intendant der Seefestspiele Mörbisch ein Heimspiel und ein Abschied zugleich ist. Er gibt die Starnacht-Moderation an Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl ab, der seine Premiere an der Seite von Schöneberger am 15. und 16. Juli bei der Starnacht am Wörthersee feiern wird.