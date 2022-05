Seine Laufbahn hat Valentino Rossi schon Ende der vorigen Saison beendet, am 14. November 2021 war Schluss. Was ihm aber in Coronazeiten fehlte, war der Abschied vor "seinen" Fans - und der wurde nun beim WM-Lauf in Mugello nachgeholt. Unter dem Jubel der Fans wurde die legendäre Nummer 46 sozusagen auch offiziell in den Ruhestand verabschiedet.

Kein Wunder, dass er als besonderes Abschiedsgeschenk die ikonische "46" als Trophöe erhielt- Corna-Chef Carmelo Ezpaleta, FIM-Vizepräsident George Viegas und natürlich die Familie feierten das Ende einer 26-jährigen Laufbahn - und die Rossi-Schüler der "VR 46 Race Academy" untermalten die Zeremonie mit "Olé, olé, Vale, Vale"-Gesang - zusammen mit dem Fanklub für über eine Stunde lang.

"Ich könnte schon noch für weitere drei, vier Jahre fahren, aber mein Körper schmerzt", sagte Rossi und ergänzte: "Viele Leute sagen mir: 'Danke, Vale' .. Aber ehrlich: Ich danke euch und ihnen. Weil die Menge hier in Mugello hat mir immer so laut zugejubelt - ich hatte schon in den ersten Runden des Warm-ups am Sonntag die größten Emotionen." Und dann schob er nach: "Sorry, dass es nicht noch drei, vier Jahre geht. Aber ich habe bemerkt, dass ich alt werde. Die Knie schmerzen, der Rücken auch. Die Reise mit euch, die war aber wundervoll!"

Sie war nicht nur wundervoll, sondern auch erfolgreich: Neun WM-Titel in der MotoGP, 115 Rennsiege, 235 Podestplätze und 65 Pole Positions stehen zu Buche. Kein Wunder, dass er zum GOAT, Greatest Of All Times, dem besten aller Zeiten gekürt wurde. In der Zwischenzeit wurde Rossi auch erstmals Vater, mit seinem eigenen Team ist er nach wie vor der Motorrad-WM engagiert, dazu fährt er auch Autorennen.