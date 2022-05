Ein kleiner, weißer Kopfhörer, der zu einem iPhone gehört. Er liegt da im Straßengraben, kein Ton kommt mehr heraus. Er liegt da, wie ein stummer Zeuge und beschreibt doch die Sprachlosigkeit, die sich an diesem Donnerstag – an sich ein Feiertag – ob der Tragödie breitmacht, die sich in der Nacht hier in Vorau abgespielt hat. Eine Tragödie, bei der der 16-jährige Lorenz, der zu Fuß am Heimweg von seinen Freunden gewesen war und vermutlich gerade die Straße Richtung Gehweg überqueren wollte, sein Leben verloren hat.

Ein Schuh lag auf der Straße

Gegen 2.20 Uhr haben Autofahrer auf der L405 in Richtung Vorau mitten auf der Fahrbahn einen Schuh entdeckt, sie hielten den Wagen an und fanden sofort auch weitere Autoteile, unter anderem einen rechten Außenspiegel, auf der Fahrbahn – aber kein Auto. Doch sie entdeckten einen schwerst verletzten jungen Mann im Straßengraben liegend. Sofort alarmierten sie die Einsatzkräfte, auch das Kriseninterventionsteam war zur Stelle, doch es war leider zu spät. Die Reanimationsversuche des Notarztes blieben erfolglos. Auch am nächsten Tag noch zeigten sich am Einsatz Beteiligte sprachlos. "Tragödie" ist das Wort, das jeder findet.

Tagsüber wurde nach silbernem VW gefahndet

Indessen fahndete die Polizei auf Hochtouren nach dem oder der Fahrerflüchtigen. Es gingen zahlreiche Hinweise ein, doch selbst gestellt hat sich zunächst niemand.

Eine kurze Bremsspur und ein Ölfleck, gelb eingerahmt von der Polizei, erinnern am nächsten Tag an der Unfallstelle an das Unfassbare. Rundherum sprießt das junge Getreide in sattem Grün aus den ebenen Feldern. Der weiße Kopfhörer – er liegt gut 100 Meter davon entfernt. Daneben stehen zwei enge Angehörige des 16-jährigen Burschen, der aus ihrer Mitte gerissen wurde. Das Geschehene kann niemand rückgängig machen. Aber was sie hoffen und bitten, ist: "Wir möchten, dass der Verursacher gefunden wird und bitten alle, bei der Suche mitzuhelfen." Das sagten sie zu Mittag.

26-Jährige stellte sich am Nachmittag

Am späteren Nachmittag schließlich, meldete sich eine 26-jährige Oststeirerin bei der Polizeiinspektion Vorau und gab an, den Unfallwagen gefahren zu sein. Sie zeigt sich zum Unfall voll geständig, gab aber der Polizei gegenüber an, dass sie dachte, es habe sich um ein Reh gehandelt. Sie habe zwar kurz angehalten, sei aber weitergefahren, als sie nichts gesehen habe.

Zur Ursache sagt die 26-Jährige: Sie sei zum Unfallzeitpunkt abgelenkt gewesen, vermutlich habe sie auf das Radio-Display geschaut.

Gelbe Markierungen erinnern an die Tragödie © Ewald Wurzinger

Der tragische Unfall mit Fahrerflucht erinnerte zunächst an eine ganz ähnliche Tragödie, die sich im Vorjahr im Grenzgebiet zwischen Steiermark und Kärnten ereignet hat. Bis heute sucht man fieberhaft nach einem Autolenker, der einen 25-jährigen Steirer angefahren und schwer verletzt liegen gelassen hatte.