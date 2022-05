In der öffentlichen Diskussion zur Rückabwicklung des Flughafen-Anteilsverkaufs von 74,9 Prozent an Lilihill-Chef Franz Peter Orasch hielt sich Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl bisher bedeckt. Für Aufsehen sorgte, dass er an der Flughafen-Sitzung der Kärntner Landesregierung Mitte Mai, zu der auch die Sozialpartner eingeladen waren, nicht teilnahm.