Im Grazer Straflandesgericht ist am Mittwoch der Bierdiebstahl-Prozess in die letzte Runde gegangen. Den mittlerweile noch 15 von ursprünglich 24 Angeklagten wurde vorgeworfen, von 2009 bis 2017 einwandfreies Bier in der Brauerei Puntigam als Bruchware deklariert und unter der Hand verkauft zu haben. Der Schaden beläuft sich laut Staatsanwalt auf 1,7 Millionen Euro. Einige Fälle wurden zuvor diversionell erledigt, für einige Beschuldigte gab es schon einen Freispruch.