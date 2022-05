In den Leobersdorfer Weingärten (Bezirk Baden) ist Freitagabend ein Königspython entdeckt worden. Eine Polizistin fing die über einen Meter lange ungiftige Schlange behutsam in einer Stofftasche ein. "Das Tier wies keine sichtbaren Verletzungen auf, war recht aufgeweckt und wurde bis zur Abholung durch einen Reptilienfachmann auf der Polizeiinspektion Leobersdorf verwahrt", teilte die Exekutive am Montag in einer Aussendung mit. Vermutlich war die Schlange ausgesetzt worden.

Die Sichtung war der Polizei gemeldet worden, zwei Beamte rückten daraufhin aus. Ein Reptilienexperte wurde kontaktiert, demnach handelte es sich bei dem exotischen Tier mit auffallendem Muster um einen ungiftigen Königspython. Weil sich in der Nähe der Fundstelle keine Wohngebiete befinden, ist laut Polizei nicht anzunehmen, dass das Tier aus einem Terrarium ausgebrochen war.