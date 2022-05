Nach Las Vegas und Santa Barbara steht nun die nächste Hochzeitssause von Kourtney Kardashian und Travis Barker an. In Portofino wollen sie noch einmal Ja zueinander sagen. Hochzeit Nummer drei hat schon am Freitag, 20. Mai 2022, begonnen. Die Bilder samt skurriler Looks zeigen wir Ihnen hier.

Kourtney Kardashian, 43, und Travis Barker, 46, kriegen vom Heiraten einfach nicht genug. Nach einem alkoholgeschwängerten Jawort in Las Vegas, das nicht rechtskräftig war, und einer offiziellen Sause in Santa Barbara vor wenigen Tagen wird nun ein weiteres Mal geheiratet. Die gesamte Familie ist in Portofino, um den beiden bei ihrem dritten Jawort zur Seite zu stehen. Die Feierlichkeiten sind bereits in vollem Gange, das Brautpaar samt Entourage macht die Stadt an der italienischen Riviera unsicher. Ihre Looks sind dabei allerdings noch etwas gewöhnungsbedürftig.

Am 20. Mai 2022 kommen Kourtney und Travis in Portofino an, am Abend geht es zum Dinner. Für den Anlass trägt die Braut in spe ein verführerisches dunkelrotes transparentes Kleid, das den Blick auf die Corsage, die sie darunter trägt, freigibt. Sie rundet den Look mit einer dunkelroten Pelzstola ab.