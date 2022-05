Gleich drei Motorräder waren am Sonntagnachmittag in einen Unfall auf der Weinebenestraße im Bezirk Deutschlandsberg verwickelt. Ein Zweirad ging danach in Flammen auf. Alle drei Beteiligten wurden verletzt, zwei davon schwer.

Ausgelöst hatte den Unfall ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark. Er war gegen 13.30 Uhr im Ortsteil Gressenberg bergwärts unterwegs, als er in einer Rechtskurve ins Schleudern geriet. Dann kam er auf die linke Fahrbahnseite und stürzte.

Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein 69-Jähriger aus dem Bezirk Weiz auf seinem Motorrad entgegen. Er prallte gegen das am Boden schlitternde Motorrad, kurz danach kam ein 31-jähriger Grazer ebenfalls zu Sturz. Inzwischen hatte das Motorrad des Südoststeirers zu brennen begonnen.

Der 25-Jährige wurde mit dem Roten Kreuz ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Die beiden anderen Biker wurden schwer verletzt und mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert. Der 31-Jährige kam ins LKH Graz, der 69-Jährige ins Unfallkrankenhaus.

Neben den beiden Öamtc-Hubschraubern war das Rote Kreuz mit drei Rettungswägen und einem Kommandofahrzeug im Einsatz.