In den letzten 24 Stunden ist die Zahl der Neuinfektionen in Österreich weiter gesunken. 1950 Neuinfektionen wurden von Samstag auf Sonntag gemeldet. Damit gab es in Österreich seit Beginn der Pandemie 4.233.430 laborbestätigte Fälle. Aktuell gibt es 45.712 aktive Fälle, vorigen Sonntag waren es noch 58.304 gewesen, somit ergibt das einen

Rückgang von über 21 Prozent.

Weiter entspannt hat sich auch die Situation in den Spitälern. Am Sonntag müssen 634 Personen, die mit Covid-19 infiziert sind, im Krankenhaus behandelt werden – ein Rückgang von 156 oder fast 20 Prozent in einer Woche. 589 Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, werden auf Normalstationen behandelt, 45 benötigen eine intensivmedizinische Betreuung. Angestiegen ist von Samstag auf Sonntag die Zahl der Todesfälle – hier wurden vier weitere Todesfälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind in Österreich 18.347 Personen, die mit Covid-19 infiziert waren, verstorben.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Wien: 525

Vorarlberg: 23

Tirol: 99

Steiermark: 192

Salzburg: 123

Oberösterreich: 236

Niederösterreich: 533

Kärnten: 127

Burgenland: 92