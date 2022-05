Die ersten Ergebnisse der schriftlichen Zentralmatura liegen der Kleinen Zeitung vor. Die Klausurarbeiten der AHS-Schüler sind ähnlich ausgefallen wie im Vorjahr. In Deutsch und Englisch haben sechs Prozent der Maturantinnen und Maturanten einen Fünfer, in Mathematik sind es elf Prozent. In den BHS ist die Negativquote etwas höher. Acht Prozent haben in Deutsch, neun Prozent in Englisch, zwölf Prozent in Mathematik einen Fünfer.

Nach Einberechnung der Jahresnote und nach Ablegung der Kompensationsprüfung (Termin: 1. und 2. Juni) wird die Negativquote nach Aussagen des Bildungsministeriums noch einmal deutlich sinken. Im Vorjahr lag diese in Deutsch und Englisch bei unter ein Prozent, in Mathematik in BHS bei 1,2 Prozent, in AHS bei 2,4 Prozent. Bisher sind rund drei Viertel der schriftlichen Klausurnoten eingemeldet.

Bildungsminister Martin Polaschek dazu in einer Aussendung: "Der erste Teil der schriftlichen Abschlussprüfungen ist für die allermeisten Schülerinnen und Schüler geschafft. Die Ergebnisse sind sehr erfreulich: 88 bis 94 % der Klausuren sind schon im ersten Anlauf positiv. Ich bin sicher, dass dieser Wert nach Einrechnung der Jahresnote und nach den Kompensationsprüfungen noch viel höher wird."