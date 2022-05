Am 23. Mai 1992 wurde Mafia-Jäger Giovanni Falcone bei einem Anschlag in Palermo ermordet, am 19. Juli sein Kollege Paolo Borsellino. Eng mit den beiden, heute in Italien als Helden verehrten Beamten, verbunden, ist die Gründung einer Spezialeinheit im Kampf gegen die Mafia vor 30 Jahren. Auch in Triest gibt es seit 28 Jahren ein Büro dieser Einheit, die sich DIA nennt. Die Triester Einheit lud die Kleine Zeitung in ihr Büro, um zu erklären, wie die Mafias in Österreich agieren.