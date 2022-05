Als beinahe zaghaft und verschreckt könnte man diese zierliche 61-Jährige vor den Fernsehkameras beschreiben. Wären da nicht die ständig gleichen Begleiter an ihrer Seite. Dicke Mappen voller Dokumente lassen ihren Schritt zielstrebig wirken, die Agenda hat diese Dame stets fest im Griff.

Erstmals seit 30 Jahren steht mit Élisabeth Borne in Frankreich wieder eine Frau an der Spitze der Regierung. Als Nachfolgerin von Jean Castex, habe Präsident Emmanuel Macron Élisabeth Borne als Premierministerin nominiert, teilte der Élysée-Palast am Montag mit.