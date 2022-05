In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 2658 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 4133. Weniger neue Fälle waren es zuletzt am 28. Dezember 2021 mit 2416 Neuinfektionen.

Eine positive Entwicklung gab es auch bei den Todesfällen. Erneut wurde in den 24 Stunden bis Montagvormittag kein Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.