Jetzt leidet sogar das Finanzamt Österreich unter Arbeitskräftemangel: Mehr als 200 Jobs sind aktuell ausgeschrieben. Vor allem im Finanz Service Center, in dem Kundenanfragen telefonisch und elektronisch beantwortet werden, werden Mitarbeiter gebraucht. Finanzminister Magnus Brunner: „Zum Selbstverständnis einer serviceorientierten Finanzverwaltung gehört es, eine rasche Informationsquelle für die Bürger zu sein."

Weitere Einstiegsmöglichkeiten eröffnen sich aktuell auch im Zollamt Österreich, im Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge, im Finanzamt für Großbetriebe, den Zentralen Services, sowie im Amt für Betrugsbekämpfung. Für alle Stellen werden österreichweit überwiegend Absolventen von allgemein- bzw. berufsbildenden höheren Schulen (Matura) und berufsbildenden mittleren Schulen (HAS etc.) sowie Bewerber mit abgeschlossener Lehre gesucht. Auch an Absolventen von Universitäten und Fachhochschulen (Schwerpunkte Recht und/oder Wirtschaft) richten sich einige der offenen Positionen. 255 Jobausschreibungen sind es insgesamt in der österreichischen Finanzverwaltung.

Der Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird unter anderem mit zeitgemäßen Arbeitszeitmodellen und Möglichkeiten zum Home-Office Rechnung getragen, heißt es von der Finanzverwaltung. Brunner wirbt mit den Worten: „Nutzen Sie die Chance, aktiv die Zukunft unseres Landes mitzugestalten.“ Und die Jobs seien "krisensicher".

Außerdem sind österreichweit Lehrstellen für den Lehrberuf "Steuerassistenz" im Finanzamt Österreich ausgeschrieben.