Britney Spears hat in den vergangenen Tagen Aufsehen mit ihren Bildern auf Instagram erregt und ihre Fans haben begonnen, sich wieder Sorgen um die Sängerin zu machen. Der Grund: Sie postete, neben einem Zitat von Hemingway und einem aufgeschlagenen Knie auf sich selbst - nackt, nur die Brüste bedeckte sie mit ihren Händen und ihren Intimbereich mit einem Herz-Emoji.

Nun erklärt sie selbst, weshalb sie diese Bilder ausgesucht hat. "Ein paar Bilder aus dem letzten Mexico-Urlaub, bevor ich ein Baby in mir hatte." Und weiter: "Seitdem ich schwanger bin, sind meine Hormone irgendwie blöd ... es ist seltsam, ich möchte aus dem Auto springen und nackt rennen wie Will Ferrell in 'Old School'.

Auch eine ihr nahestehende Quelle verteidigte ihre neu gewonnene Selbstbestimmung bei "Hollywood Life": "Britney fühlt ihre Freiheit, seit so vielen Jahren wurde jede Bewegung von ihr kontrolliert. Jetzt, wo sie tun kann, was sie will, hat sie Spaß daran, die Grenzen zu überschreiten. Außerdem fühlt sie sich endlich so gut mit ihrem Körper, dass sie ihn zeigen möchte." Britney liebt die körperpositive Bewegung und feiert ihren Körper feiern, nachdem ihr so ​​lange ein schlechtes Gewissen gemacht wurde. "Das Posten von Nacktbildern ist eine riesige Bestätigung für sie, sie liebt es, die Kommentare der Fans zu lesen und all diese Liebe zu bekommen, es tut ihrem Selbstvertrauen sehr gut."