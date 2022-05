Das leichte Gerät passt locker in eine Hand, verfügt über eine Solarzelle und ein Mini-Display, das nicht viel größer als der Chip auf einer Bankomatkarte ist. „Wadi“ steht für solare Wasserdesinfektion. Und das Ding ist so einfach, dass es bereits tausendfach im Einsatz ist, um bakteriell belastetes Trinkwasser in Indien, Bangladesch oder Uganda zu entkeimen. „Wadi“ misst Sonnenscheindauer und Intensität. Wer das Gerät in die Sonne neben mit Wasser befüllte PET-Flaschen legt, sieht am freundlichen oder traurigen Smiley auf dem Mini-Display, ob er das Wasser schon verwenden kann oder es besser noch länger in der Sonne liegen lassen sollte.