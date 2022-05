2016 gewann Jamala aus der Ukraine den Eurovision Song Contest, jetzt versteigert die Musikerin ihr Kleid für den guten Zweck, um ihr Land zu unterstützen.

Bis 18. Mai haben ESC-Fans und Unterstützer der Ukraine die Möglichkeit, auf die rot-weiße Robe zu bieten, die sie 2017 bei der Eröffnungsfeier des ESC in Kiew getragen hatte. "Meiner Meinung nach ist es ein Meisterwerk des ukrainischen Geistes und ein Ergebnis jahrelanger Tradition", sagt Jamala.

Charity-Auktion für die Ukraine

Derzeit liegt das Gebot für das Kleid bei 460 Euro, es ist ein Teil einer größeren Auktion unter dem Titel "Europop Charity Fashion Auction for Ukraine". Auch andere ehemalige ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer haben Stücke aus ihrer Garderobe gespendet, so stellte unter anderem das französische ESC-Paar "Madame Monsieur" aus 2018 Schuhe zur Verfügung. Der Gesamterlös der Auktion geht an die Yellow-Blue-Foundation, die vom Krieg betroffene Ukrainer unterstützt.