Die nationalen Meisterschaften in den europäischen Ländern neigen sich dem Ende zu, daher laufen bereits auf Hochtouren die Planungen für die kommende Saison. Die Klubs fixieren primär die diversen Trainingscamps und Testspiele, das hat sich Kärnten in den letzten Jahren erarbeitet. Ein absoluter Höhepunkt im Vorjahr war das Top-Spiel zwischen den Königlichen aus Madrid und dem AC Milan. Da waren die 30.000 Tickets im Wörthersee Stadion in wenigen Tagen ausverkauft.