Oberösterreichs FPÖ-Chef und Landeshauptmann-Stellvertreter, Manfred Haimbuchner, wurde am Dienstag zum zweiten Mal Vater. Seine Frau Annette brachte am Dienstag eine kleine Tochter der Welt. Ihr Name ist ebenfalls Annette, in der Familie bereits in vierter Generation.

Die Partei gab die Babynews per Aussendung bekannt: "Das kleine Mäderl Annette kam am Dienstag um 20.15 Uhr mit 3.690 Gramm und 52 Zentimetern auf die Welt. Damit hat der erste Sohn Otto jetzt eine kleine Schwester bekommen." Sohn Otto ist vier Jahre alt.

Anfang April wurde Haimbuchner mit 93,4 Prozent als Chef der blauen Landespartei bestätigt. Als Geschenk zur Wiederwahl bekam er eine Storchenfeier - auch in Anlehnung an eine Storchenfeier, die Haimbuchner im Vorjahr während des Versammlungsverbots im Lockdown besucht und dafür eine Verwaltungsstrafe kassiert hatte.