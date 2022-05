Jack Kehler spielte den Vermieter Marty. Nicht irgendein Vermieter, sondern der von Big Lebowski. Der Film von Ethan und Joel Coen erzählt die Geschichte von Jeffrey "Dude" Lebowski (gespielt von Jeff Bridges). Kehler, am 22. Mai 1946 in Philadelphia geboren, spielte auch in Filmen wie "Gefährliche Brandung" oder dem David Lynch-Film "Lost Highway".

Kehler war an Leukämie erkrankt und starb – wie "The Sun" meldete – an den Folgen von Komplikationen im Krankenhaus. Kehler wurde 75 Jahre alt.

Über viele Jahrzehnte spielte er auch in unzähligen Gastrollen mit: Kehler übernahm Gastrollen in "Sta Trek: Deep Space Nine", "Babylon 5", "Monk", "Mad Men" oder "The Man in the High Castle". An der Seite von Philip Seymour Hoffman (1967 bis 2014) glänzte er in "Love Liza".