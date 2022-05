Mitten in Rom, auf der berühmten Via dei Condotti, gründete Modedesigner Valentino einst seine Modemarke, die er über Jahrzehnte zu einem internationalen Imperium aufbaute. Am 11. Mai feiert der Modeschöpfer nun seinen 90. Geburtstag, von der italienischen Kleinstadt hat er es in den Modeolymp geschafft.

Geboren in der piemontesischen Kleinstadt Voghera, südlich von Mailand, unter dem bürgerlichen Namen Valentino Clemente Ludovico Garavani begann der Modeschöpfer bereits früh, seine Visionen auf Zeichnungen zu verewigen.

"Rosso Valentino"

1959 eröffnete Valentino sein erstes Atelier, ein Jahr später hob der italienische Modeschöpfer sein Label aus der Traufe. Über Jahrzehnte hinweg prägte die nationale und internationale Modelandschaft, seine eigens kreierte Farbe, die noch heute ein integraler Part der Markenidentität ist, ging um die Welt: "Rosso Valentino". Eine junge Frau in der katalanischen Stadt Barcelona soll Valentino noch als Modestudent in Paris mit ihrem Outfit inspiriert haben, schrieb die Modezeitschrift "Vogue" vor zwei Jahren.

2008 verabschiedete sich Valentino von seinem Lebenswerk, das er unter anderem mit Lebenspartner Giancarlo Giammetti zu Weltbekanntheit geführt hatte, die Farbe Rot blieb in den Kollektionen erhalten. Jetzt hat Designer Pierpaolo Piccioli die Zügel in der Hand. Der Mode abgesagt hat der Modezar allerdings dennoch nicht, sondern erfüllte sich einen lang ersehnten Wunsch und entwirft unter anderem Kostüme an Theatern.

Berühmte Fangemeinde

In seiner Karriere baute sich der Designer eine namhafte Fangemeinde auf, unter anderem zählen Meryl Streep und Jennifer Lopez zu seinen Kundinnen. Auch Jacqueline Kennedy war eine begeisterte Valentino-Trägerin. Ein Dokumentarfilm wurde ebenfalls bereits über den Italiener gedreht, mit "Valentino: The Last Emperor" wurde ihm der Beiname "Kaiser" verliehen.

Im Mittelpunkt stand für den Modeschöpfer immer das Motto "la bellezza", also Schönheit zu kreieren. Wie der Jubilar seinen Geburtstag begehen wird, ist nicht bekannt, doch seine Geburtsstadt hat bereits ein Geschenk vorbereitet: Am 11. Mai soll Valentino mit den "Schlüsseln der Stadt" geehrt werden.