Sie war erst fünf Jahre alt, als ihre Karriere begann: Zweimal spielte Kailia Posey in der Reality-Show "Toddlers & Tiaras" mit, die einen Blick hinter die Kulissen der Kinderschönheitswettbewerbe wirft. Während einer Episode machte sie ein grinsendes Gesicht, das sich schnell als Meme verbreitete und die Kleine zum weltweiten Star machte.

Nun ist Lailia im Alter von 16 Jahren gestorben. Dies gab ihre Mutter auf Facebook bekannt. "Ich habe keine Worte", schrieb Marcy Posey Gatterman in ihrem Eintrag, die den Beitrag mit einem Foto von Posey in einem goldenen Kleid beim Abschlussball begleitet. „Ein wunderschönes kleines Mädchen ist von uns gegangen. Bitte gib uns Privatsphäre, während wir um Kailia trauern.“ Sie werde "für immer mein Baby" bleiben, schrieb die trauernde Mama weiter. Wie das Portal "Page Six" berichtet, soll die Jugendliche an den Folgen eines Autounfalls in Las Vegas gestorben sein. Offiziell ist dies noch nicht bestätigt. Erst kürzlich hatte die 16-Jährige an der Wahl zur Miss Teen Washington teilgenommen.