Indien und Teile Pakistans stöhnen unter einer Hitzewelle. An sich ist Hitze nichts Ungewöhnliches in Südasien. Derzeit bricht sie jedoch viel früher als sonst über die Region herein, wo derart hohe Temperaturen sonst oft erst im Mai und Juni erreicht werden. Nordwest- und Zentralindien hätten den heißesten April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 122 Jahren erlebt, sagte der Leiter des Wetterdienstes, Mrutyunjay Mohapatra.

Neue Satellitenbilder geben keinen Anlass für Hoffnung auf eine Entspannung der Situation, im Gegenteil. In Teilen Nordindiens sollen Oberflächentemperaturen sogar die Marke von 60 Grad Celsius überschreiten. Ein Wert, den man allerdings mit Vorsicht betrachten sollte. "Satellitenbeobachtungen werden aus 36.000 km Entfernung gemacht. Sie können irreführend sein, wenn wir sie nicht am Boden überprüfen", sagt Mohapatra.

An mehr als zwei Dutzend Orten meldete die Behörde aber bereits Höchsttemperaturen von mehr als 45 Grad, wobei Banda im nördlichen Bundesstaat Pradesh mit 47,4 Grad der heißeste Ort des Landes war.

Hitzewelle lässt Stromversorgung kollabieren

Hinzu kommen Probleme mit der Stromversorgung in mehreren Bundesstaaten, wie örtliche Medien berichteten. Auslöser sei ein erhöhter Stromverbrauch, der zu Kohleknappheit geführt habe. In vielen Regionen, einschließlich Delhi, kam es zeitweise zu Stromausfällen und Wasserknappheit. Zur Überbrückung des Engpasses setzten die Behörden demnach zusätzliche Züge ein, um Kohle in die betroffenen Regionen zu transportieren.

Klimaforscher Erich Fischer warnt vor den Auswirkungen: "Es handelt sich um eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt, wo rund zehn Prozent der Weltbevölkerung leben. Die Menschen leben eng beieinander, die Luftverschmutzung ist groß, die Nächte heiß." Viele Menschen hätten keine Möglichkeit, sich abzukühlen. Wenn solche Hitzewellen länger anhalten, könnten Menschen ohne Zuflucht in klimatisierte Räume dort bald nicht mehr leben, meint der Forscher.

Experten führen die aktuelle, beispiellose Hitze auf die Folgen der globalen Erderwärmung zurück.