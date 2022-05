In Gralla bei Leibnitz kam am Sonntagnachmittag ein 40-jähriger Einheimischer bei einem Autounfall ums Leben. Die näheren Umstände sind nicht bekannt, denn Zeugen für den Unfall in einem Auwald an der Mur gibt es nicht. Erst Spaziergänger stießen auf das Wrack mit dem bereits leblosen Insassen.