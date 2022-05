2018 machte eine Nachricht die Runde, die nur auf den ersten Blick amüsant war: So berichteten Social-Media-Nutzer über einen „Stau am Berg“. Dahinter verbarg sich ein Fotomotiv in Neuseeland, das zu dem Zeitpunkt so berühmt war, dass Touristen Schlange standen, um den besten Schnappschuss für Instagram zu schießen.