DTM-Boss Gerhard Berger hatte eine Vorahnung. Er meinte, dass Lucas Auer für ihn persönlich zum Kreis der heißesten Titelanwärter zählt. "Wenn der Luggi so fährt, wie er letztes Jahr in der zweiten Halbsaison gefahren ist, kann ihm keiner das Wasser reichen. Die Frage ist nur, ob er seine Schwankung rausbringt." Und sein Neffe enttäuschte ihn nicht, sondern kam postwendend mit einer Aussage um die Ecke. „Er hatte in früheren Jahren eine Lieblingsaktivität. Bei guten Resultaten hat er sich zurückgehalten, aber bei schlechten hat er mir dafür eine reingedrückt“, verriet ein grinsender Lucas Auer nach seinem DTM-Auftaktsieg in Portugal. Dabei musste er den Testauftakt am Dienstag wegen gesundheitlicher Probleme absagen.