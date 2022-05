Beim Thema Fachkräftemangel kann Kevin Eglauer nur bitter lachen. "Offensichtlich gibt es schon Unterschiede, welche Fachkräfte man will. Ich fürchte, es gibt einen Fehler im Denken, einen Fehler, der tief in unserem Wirtschaftssystem begraben liegt." Mehr als 50 Bewerbungen hat der 20-Jährige im letzten Jahr verschickt – an Unternehmen, Gemeinden, Behörden. Dreimal wurde er zum Vorstellungsgespräch geladen, immer hagelte es Absagen. "Und zwar ohne jegliche Begründung, das ist wahnsinnig frustrierend für uns", bestätigt Mutter Andrea.