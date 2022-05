In einer Schule im oberösterreichischen Grieskirchen haben sich drei Buben im Alter zwischen 13 und 14 Jahren an Mitschüler:innen vergangen, ihnen offenbar Gegenstände anal eingeführt. Auf die Frage, warum sie das getan haben, sollen die Beschuldigten, die mittlerweile vom Unterricht suspendiert sind, auf einen TikTok-Trend verwiesen haben. Für sie sei das "nur Spaß" gewesen.

Sie dürften sich dabei auf folgenden Trend bezogen haben: Bei der sogenannten #fingerimpo-Challenge geht es darum – Sie haben es erraten – jemand anderem den Finger in besagten Bereich zu stecken.

Bei einer anderen, ähnlichen "Herausforderung" muss man anderen wiederum in den Schritt fassen. Was damit bezweckt werden soll, ist nicht ganz klar, wichtig ist dabei aber immer mit zu filmen und das Ergebnis dann möglichst ins Netz zu stellen.

Schon lange nicht mehr im Trend, dafür aber umso leicht- und unsinniger ist die Kulikitaka-Challenge, bei der man sich vor Tiere, vorzugsweise Kühe, stellt und diese dann begleitet von Musik erschreckt. Dass das nicht immer gut ausgehen kann, liegt auf der Hand. Zumindest aber die Tiere erschrecken sich meist.

Weniger gefährlich, aber ganz sicher nicht weniger seltsam ist ein Trend, der dazu auffordert, seinem Baby eine Scheibe Käse ins Gesicht zu werfen, um die Reaktion zu filmen. Weder Babys noch Käse haben eine derart sinnbefreite Behandlung verdient. Zudem ist es aus mehreren Gründen keine gute Idee, das eigene Kind offen im Internet zur Schau zu stellen.

Richtig gefährlich wird es wiederum bei der Skullbreaker-Challenge, der Schädelbrecher-Herausforderung. Hier springt eine Person in die Luft, während zwei weitere die Beine wegziehen oder -fegen. Es soll hierbei schon zu schweren Verletzungen gekommen sein, wie der Name ja auch nahelegt. Die Folgen waren offenbar so gravierend, dass TikTok die meisten Videos bereits gelöscht hat.

In Zeiten der Pandemie darf natürlich auch eine Klopapier-Challenge nicht fehlen. Hier gibt es gleich zwei Varianten: Entweder Darwin-Award-Aspiranten tränken die Rollen in Wasser und klatschen sie an die nächste Wand, oder das Klopapier wird gleich an Ort und Stelle angezündet.