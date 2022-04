Es gibt Superhelden und es gibt Batman. Das war schon immer so, kein Superheld hat eine so große Anziehungskraft wie der von Bob Kane und Bill Fingers erschaffene Mitternachtsdetektiv. Erste Verfilmungen gab es schon in den 1940er-Jahren, doch erst Tim Burtons "Batman" von 1989 zeigte, welche Kraft in der Rolle des wohl dunkelsten Helden steckt.

Nach dem erfolgreichen Kinostart vom neuesten Kinostreich "The Batman" Anfang März können sich Fans des Comic-Helden auf eine Fortsetzung freuen. Das Studio Warner Bros. gab die Pläne am Dienstag auf der Film-Fachmesse CinemaCon in Las Vegas bekannt. Demnach sind "The Batman"-Regisseur Matt Reeves, Hauptdarsteller Robert Pattinson und seine Co-Stars erneut an Bord. Reeves ("Planet der Affen: Survival") will auch das Drehbuch schreiben, aber Einzelheiten über den Plot gab er vorerst nicht bekannt.

In der recht düsteren Comic-Verfilmung von Reeves spielte Paul Dano den Riddler als psychopathischen Killer. Colin Farrell trat als Pinguin auf, Zoë Kravitz als Catwoman. Seit dem erfolgreichen Debüt im März spielte "The Batman" weltweit rund 760 Millionen Dollar ein.