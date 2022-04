Eigentlich sind Österreicher bei den Italienern dafür bekannt und geschätzt, dass sie die Rechnungen pünktlich bezahlen. In Muggia, einer kleinen Gemeinde am Meer südlich von Triest, wundert man sich hingegen über die Zahlungsunwilligkeit von mehreren Österreichern. In einer Aussendung meldete die Finanzbehörde von Triest, dass "eine Gruppe von Ausländern in einem Wohnblock in Muggia" weder die Zweitwohnsitzabgabe gezahlt habe, noch die Abgaben für Serviceleistungen der Gemeinde. Die Zahlungen seien seit drei Jahren, beginnend ab dem Steuerjahr 2018, ausständig. Die Steuern sind bis spätestens Dezember jeden Jahres zu zahlen. Es werden automatisch Ratenzahlungen angeboten.