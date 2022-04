Seit dem 21. Jänner 2021 ist Donald Trump ehemaliger US-Präsident – seine Wahlniederlage gegen Nachfolger Joe Biden scheint er bis heute nicht zu akzeptieren: Nun stürmte er während eines Interviews mit dem britischen Starmoderator Piers Morgan wutentbrannt aus dem TV-Studio, kritische Fragen über seine Abwahl und der Sturm aufs Kapitol am 6. Jänner 2021 scheinen zu viel gewesen sein.

Abruptes Ende nach Streit

Dem abrupten Ende ging außerdem ein Streit voraus, nachdem Trump ein Dokument mit kritischen Kommentaren Morgans zugespielt worden sein soll. Das ist nicht zuletzt deshalb bemerkenswert, weil Piers sich zuvor als langjährigen Freund des Ex-Präsidenten betrachtet hatte.



Morgan hat eine neue TV-Sendung namens "Piers Morgan Uncensored" – geplant war dafür ein 75-Minuten-Interview mit dem Republikaner. Dieses soll nun am Montag in voller Länge gebracht werden – vorab gab es einen kurzen Vorab-Clip, der inzwischen knapp drei Millionen angeschaut wurde.





Das Fass zum Überlaufen brachten offenbar Morgans Fragen über Trumps verlorene US-Präsidentschaftswahl: Als er die Niederlage anspricht, hört man Trump sagen: "Nur ein Idiot würde das glauben!" Daraufhin entspinnt sich folgender Wortwechsel: "Glaubst du, ich bin ein Idiot?" – "Jetzt schon, ja!" In dieser Tonart geht es weiter: "Ich denke, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Ja, tatsächlich sehr viel ehrlicher als du", sagt Trump zu Morgan. "Wirklich?", fragt der Moderator – und erntet ein "Ja!" Trumps.

"Schaltet die Kameras aus!"

In einem Beitrag für die "Sun" – einer der Arbeitgeber Morgans – betont der Moderator, dass Trump bereits übellaunig in das Interview gestartet sei: Jemand habe dem früheren Präsidenten eine Auflistung mit all den negativen Äußerungen gegeben, die sich Morgan in den vergangenen Jahren über der Republikaner erlaubt habe. Am Ende hört man Trump, wie er das Interview zornig abbricht und in Richtung der Crew ruft: "Ok, schaltet die Kameras aus."



Morgan hatte 2021 in Großbritannien große Aufmerksamkeit erregt, als er Meghan Markle, die Gattin von Prinz Harry, in seiner Frühstücksshow als "Lügnerin" bezeichnet hatte und daraufhin vom britischen TV-Sender ITV geschasst wurde. Danach erhielt er gleich mehrere neue Engagements.