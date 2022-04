Nach dem Teleworking ist auch die Telemedizin auf dem Vormarsch. Sie gilt in medizinisch unterversorgten Weltregionen als große Zukunftshoffnung, vor allem, weil sie auch für ärmere Staaten leistbar ist. Die Vamed bringt gerade eine solche Lösung im Norden Ghanas an den Start, errichtet in dem afrikanischen Land 50 "Smart Health Posts".