200.000 Abos sind es, die Netflix im ersten Quartal verloren hat. Gemessen an der Gesamtzahl von mehr als 220 Millionen Kunden und Kundinnen eine Lappalie mit weniger als 0,1 Prozent. Trotzdem dürften in Los Gatos die Alarmglocken läuten und das nicht erst seit gestern. Schon als der Streamingkonzern seine Erwartungen für das erste Quartal 2022 verkündet hatte - mit nur etwas mehr als zwei Millionen neue Abonnenten Wachstum - waren Investoren irritiert. Nun wurde dieses (niedrige) Ziel um mehr als zwei Millionen Nutzer verfehlt. Die von Netflix angeführten 700.000 Nutzer, die man durch den Rückzug in Russland verloren haben soll, gereichen folglich nicht allein zur Rechtfertigung der Quartalszahlen.