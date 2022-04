Vor allem in Großbritannien sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei Kindern vermehrt Fälle akuter Hepatitis unklarer Herkunft aufgetreten. Die Hepatitisviren A, B, C, D und E seien nach Laboruntersuchungen als Verursacher der Erkrankung ausgeschlossen worden. Auch in anderen Ländern wurden ähnliche Fälle detektiert: Aus Spanien seien drei weitere Fälle gemeldet worden, darunter ein 13-jähriges Kind. Aus Irland seien einige wenige Verdachtsfälle gemeldet worden, die noch nicht alle bestätigt wurden. Verzeichnet wurden einige Fälle auch in den USA und den Niederlanden sowie Italien. Die Fälle würden umfassend untersucht, etwa um festzustellen, ob die Minderjährigen vorher in bestimmte Länder gereist oder möglichen Vergiftungen ausgesetzt waren.