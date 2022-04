Die Elektrohandelskette Media-Markt ermöglicht seinen Kunden künftig den Zugang zu Kryptowährungen. Konkret werden in zwölf Märkten Bitcoin-Automaten der Firma Kurant aufgestellt. Das Unternehmen, dessen größter Gesellschafter Coinfinity aus Graz ist, betreut derzeit über 200 solcher Automaten in Österreich, Deutschland, Spanien und Griechenland.

Kurant-Geschäftsführer Stefan Grill sieht in Bitcoin-Automaten im Einzelhandel eine Chance, neue Kunden anzuziehen. Bereits seit 2019 hat Media-Markt diese Möglichkeit in der Filiale Wien-Mitte getestet und rollt das Angebot nun weiter aus. "Da das Interesse der Kunden sehr hoch ist, wurden nun elf weitere Automaten installiert", erklärt Richard Zweimüller, Vertriebsleiter bei Media-Markt Österreich. In der Steiermark wird ein Automat in der Filiale in Seiersberg aufgestellt. In Kärnten kann man bald im Media-Markt in der Völkermarkterstraße Bitcoin und Co. kaufen.