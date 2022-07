Ob Stadt oder Land, Haus oder Wohnung – das Verhältnis zu den Nachbarn ist ein fragiles Konstrukt. Warum ist es so leicht zu stören?

MAGDALENA LIEBETHAT: Weil unser Zuhause unser ultimativer Rückzugsort ist. Hier prallen aber unterschiedliche Bedürfnisse und Lebenswelten aufeinander. Ob Jung oder Alt, Langschläfer, Schichtarbeiter, Kinder oder Jugendliche. Jeder hat „seine Zeit“, die ihm wichtig ist und in der er nicht gestört werden will. Wenn das aber passiert, ist die Reaktion Frust, und damit beginnt die Spirale der Konflikte. Wenn der Nachbar auf Hinweise nicht reagiert oder über das Bedürfnis des anderen hinwegsieht und Rücksicht gar kein Thema ist.