Die Steirer sind beim Umschichten ihrer Gelder auf höher verzinste Sparformen und Veranlagungen. So lautet der Befund der Raiffeisen Bankengruppe in der Steiermark. „Unsere 751.000 Kundinnen und Kunden in der Steiermark haben aber noch immer 3,2 Milliarden auf Girokonten liegen. Trotz eines Rückgangs um 5,2 Prozent seit Jahresbeginn ist das mehr als ein Notgroschen“, sagt Rainer Stelzer, Vorstandsdirektor der RLB Steiermark anlässlich der Beratungsoffensive zum Thema, die Raiffeisen gestartet hat.